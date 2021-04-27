تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي بالخطوات وتحديث العنوان الوطني في توكلنا، نظراً للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والذي تم إصداره في 1434 هجرياً، فإن العنوان الوطني أصبح له أهمية قصوى لدى كافة الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك لتفعيل الإطلاع على عناوين الإقامة أو العمل، لذا نتناول اليوم خطوات تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي بالإضافة إلى تحديث العنوان الوطني في توكلنا.

تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي بالخطوات

تهدف ألية العنوان الوطني إلى توحيد البيانات الخاصة بالمواطن والتي يحتاجها بشكل دائم من خلال مستندات حكومية أو تعاملات بنكية والعديد من الخدمات التي يتوجب عليك إمتلاك عنوان وطني لاستخدامها، ولكي تتمكن من تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي عليك إتباع الخطوات التالية :

زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة ب موقع مؤسسة البريد السعودي على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. يتم ظهور خيار خاص بالأفراد يتم اختياره في حالة المواطن أو المقيم، وخيارات عدة خاصة بالمؤسسات عليك الإختيار من بينهم حسب الأفضل لمؤسستك.

إذا قمت بإختيار الأفراد يتم فتح صفحة جديدة تحتوي على خياران إما تسجيل جديد أو إدارة العنوان الحالي.

يتم إختيار تسجيل جديد في حالة التسجيل للمرة الأولى، أو الخيار الثاني للتعديل.

يتم قراءة كافة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها ثم النقر على تسجيل العنوان.

يتم فتح صفحة جديدة عليها إختيار المنطقة التي تقيم بها من خلالها، ثم يتم ظهور الخريطة عليك تحديد المدينة بها.

بعد إختيار المنطقة وتحديد المدينة يتم تحديد الحي ثم اختيار رقم المبنى.

سوف يطلب منك تفعيل خيار تحديد الموقع عبر خرائط جوجل وفي حال الرفض لن تتمكن من التسجيل.

تحديث العنوان الوطني في توكلنا بالخطوات

لكي تتمكن من تحديث العنوان الوطني في توكلنا فإن كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية :