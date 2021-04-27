كورونا فى البرازيل.. 28636 إصابة جديدة و1139 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية إن حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد 19" فى البلاد، ارتفعت إلى 14.5 مليون حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى ما يزيد على 391 ألفًا.
وكانت الوزارة أعلنت فى اليوم السابق عن تسجيل و32 ألفًا و572 إصابة مؤكدة، و1305 وفيات بالفيروس، فى البرازيل.
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