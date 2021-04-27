المياه لغازية للبشرة فوائد صادمة لجمالك عند استخدام الصودا عليها

تعرف المشروبات الغازية بأنها من المشروبات الضارة كثيراً على الصحة وتسبب هشاشة العظام وتكسير الأسنان والسمنة ولكن ما لا يعرفة الكثير أن فوائد المياه لغازية للبشرة عظيمة للغاية حيث يمكن لمشروب من الصودا أن يعطيك بشرة ناصعة بيضاء خالية من الشوائب، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا الأمر.

المياه لغازية للبشرة

المياه الغازية ليست فقط مشروب إنما أداة جمال من شأنها أن تعطيك البشرة التي لطالما حلمت بها.

ماذا تفعل مشروبات الصودا في البشرة:

انتشرت في الفترة الاخيرة العديد من الفديوهات حول الفتيات اليابانيات الاتي يستخدمن المشروبات الغازية في غسل أوجهن بها مدعيين أن تلك الحيلة هي سبب نقاء البشرة ونعومتها وصفائها.

تقول تلك الفتيات أيضاً أن المداومة على غسل الوجه كل يوم بخليط من المشروب الغازي وماء الصنبور العادي لمدة شهر سيحول بشرتك تماماً حيث سيعالج مشاكل البشرة ويجعلها مشرقة ويخلصك من التصبغات والحروق التي تسببها أشعة الشمس.

تكمن فعالية هذه المشروبات بأنها تحتوي على ثاني اكسيد الكربون الذي يندفع للبشرة ويساعد على إيصال الأكسجين بشكل أفضل في المسام حيث يعمل على فتح المسام بشكل أفضل.

يعمل ثاني اكسيد الكربون أيضاً على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز الجلد على إنتاج الكولاجين وتكوين خلايا جديدة صحية كما ينشط الدورة الدموية في الوجه.

تعمل كمقشر للبشرة.

تساعد على التخلص من الجلد الميت.

تعطي للجلد نعومة طبيعية.

هذه الوصفة مناسبة لجميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة.

تعمل على غلق المسام الواسعة في البشرة وتديقها,

تنظيف البشرة بعمق من الاتربة والدهون المتراكمة أسفل الجلد.

التخلص من التصبغات والالتهابات بسبب عوامل الجو الخارجية.

شد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

منع ظهور التجاعيد.

فوائد المياه لغازية للبشرة: