استمارة الحماية الاجتماعية 2021.. رابط نموذج التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية بالعراق

استمارة الحماية الاجتماعية 2021 ، تترقب الفئات المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية بتفعيل رابط نموذج التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية والذي أعلنت عنه هيئة الحماية الاجتماعية قبل عدة أيام في مؤتمر صحفي لها عقده الوزير عادل الركابي مؤكدا أن الهيئة تعمل ليل نهار للاستعداد لطرح استمارة الحماية الاجتماعية إلكترونيا ليتمكن المستفيدين من تعبئة النموذج وتقديمه .

استمارة الحماية الاجتماعية 2021

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن البدء في تقديم معونات مالية لفئات حددتها هيئة الحماية الاجتماعية لتشملهم رواتب الرعاية الاجتماعية في الموازنة الجديدة 2021 وفق شروط معينة للتقديم الجديد لهذا العام ومن ضمن الفئات التي يشملها راتب الحماية الجديد العاطلين عن العمل و الأرملة والمطلقة وذوي الإعاقة وفق شروط معينة والسيدات العجز وزوجات المحكوم والنزيل وكل امرأة عزباء بلغت 35 عام ليس لها أي ولي مسؤول أو ولي يصرف عنها واليتيم الذي لا يزال يواصل تعليمه ولم يبلغ السن القانوني .

راتب الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل 2021

ومن المتوقع أن يتم تفعيل رابط استمارة الرعاية الاجتماعية للفئات المشمولة من القرار قريباً، حيث تواصل الهيئة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لتكون الاستمارة الإلكترونية جاهزة للمستفيدين الذين ازدادت تساؤلاتهم عن موعد إطلاق استمارة الرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة الرسمي للوزارة .

وكانت قد ذكرت عدد من المصادر أن الزيادة في راتب الرعاية الاجتماعية للمستفيدين ستكون على النحو التالي 325 ألف دينار عراقي لربة الأسرة و 300 ألف دينار لرب الأسرة وفق بيان هيئة الحماية الاجتماعية .

رابط نموذج التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية العراق

ساعات قليلة ومن المتوقع أن تقوم هيئة الحماية الاجتماعية بتفعيل الرابط الخاص لنموذج التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية للعام 2021، وفور الإعلان عن بدء تلقي طلبات التقديم على استمارة راتب العاطلين عن العمل سنوافيكم بالتحديثات وبالرابط المفعل .