رابط تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021 بوابة الحكومة الإلكترونية دعم مصر

تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021 ، فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية موقع دعم مصر، ليتمكن ولاة الأمور من الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة المواليد في بطاقة التموين،وفقاً لشروط حددتها مسبقاً، وعلى ضوء ذلك نضع بين أيديكم طريقة ورابط إضافة المواليد للبطاقات التموينية بالخطوات التي حددتها الوزارة.

إضافة المواليد في بطاقة التموين 2021

وبدأت وزارة التموين بقيادة الوزير الدكتور علي المصيلحي، في تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبطاقات التموينية، ومنها استخراج بدل التالف أو الفاقد، بجانب بعض الخدمات الأخرى كنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، كما بدأت الوزارة بإتاحة تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين حسب شروط وهي كالتالي:

إضافة المواليد ستكون للفئات الأولى بالرعاية، بحيث لا يزيد دخل صاحب البطاقة عن 1500 جنيه أومعاشه عن 1200 جنيه.

إضافة المواليد لمن يبلغ عامين فأكثر لذو الدخل المنخفض.

سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد بداية شهر يوليو 2021.

سيتم إضافة المواليد، للعوائل ذو 4 أفراد بحد أقصى وهم الزوج والزوجة وعدد 2 من الأبناء.

خطوات إضافة المواليد في بطاقة التموين 2021

بداية يجب الدخول على موقع دعم مصر من الرابط الإلكتروني للموقع أو من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية أولاً واختيار دعم مصر ومن ثم متابعة الخطوات:

اختيار على خانة ضم أفراد أسرتي.

من ثم اختيار ابدأ الخدمة.

إدخال رقم بطاقة التموين والمحافظة من خلال صفحة تقديم الطلبات.

ستظهر صفحة تضم بيانات مقدم الطلب عدد الأفراد، المحافظة، المديرية والإدارة التموينية، ومن ثم يجب الضغط على مربع موافق على الشروط والأحكام.

اختيار الأشخاص المراد ضمهم، وتسجيل الرقم القومي لهم.

بعد عرض بيانات البطاقة، تظهر الصفحة بتقديم طلب إضافة المواليد، ومن خلال الضغط عليها سيتم تسجيل طلب بإضافة المواليد لدى إدارة التموين التابعة لها البطاقة.

ولمعرفة نتيجة طلب إضافة المواليد، من خلال تتبع الطلب في كل زيارة للموقع ليتم معرفة موقف الطلب.

ومن خلال الخطوات السابقة، أوضحنا لكم رابط وطريقة إضافة المواليد لبطاقات التموين بشكل صحيح.