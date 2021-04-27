3 قتلى فى تحطم مروحية شمال كندا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ شبكة "سى بى سى" الإعلامية الكندية، تحطمت مروحية من نوع "AS350-B2" تابعة لشركة "Great Slave Helicopters" اللوجستية، بالقرب من جزيرة جريفيث بإقليم نونافوت القطبى. وقالت الشبكة، إن عالمًا بيولوجيا وطيارَين، كانوا فى رحلة لدراسة الدببة القطبية فى المنطقة، مضيفة أنه تم العثور على حطام المروحية على بعد نحو 22 كم عن بلدة ريزولوت باى فى ولاية نونافوت، بـ كندا، يوم الإثنين، بعد انقطاع الاتصال بها منذ يوم الأحد.

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