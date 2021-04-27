واشنطن تحذر من تداعيات التصعيد الحوثى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى تصريحات صحفية، نقلها موقع "العين الإخبارية"، إن تداعيات التصعيد الحوثى فى مأرب، ستكون كبيرة على الأزمة الإنسانية هناك. والجمعة الماضية، أكدت واشنطن والأمم المتحدة، ضرورة وقف ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، التصعيد الأخير والهجوم على مأرب اليمنية.

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