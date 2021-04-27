موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي رمضان 1442

نوضح موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي التي ينتظرها الكثير من المستفيدين في شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم مساعدات مالية للمستحقين كل عام في موعد يتم الإعلان عنه مسبقًا، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن المكرمة وشروط الحصول عليها.

موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي شهر رمضان 1442

أصدر عاهل الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر رسمي بصرف المكرمة للمستحقين بدء من يوم السبت الموافق 24 من أبريل 2021/ 12 رمضان 1442 هـ.

الهدف من تقديم المكرمة هو مساعدة المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، تزامنًا مع الظروف الراهنة التي تشهدها جميع الدول بما فيهم المملكة العربية السعودية.

قيمة المكرمة رمضان 1442

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية أن إجمالي المبلغ المخصص لمكرمة الضمان الاجتماعي رمضان 1442 هـ يقدر بـ 1.9 مليار ريال سعودي، وتتمثل قيمة المساعدات على النحو التالي:

يحصل ولي الأمر (رب الأسرة) على مساعدة قدرها 1000 ريال سعودي.

يحصل التابعين أو المضافين على دعم قدره 500 ريال سعودي.

شروط الحصول على مكرمة الضمان الاجتماعي 1442

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجل توافرها من أجل حصول المستحق على المكرمة، ومن أبرزها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للاستفادة من المكرمة يحمل الجنسية السعودية.

الحد الأقصى للراتب الشهري للمتقدم هو 3 آلاف ريال سعودي.

عدم امتلاكه سجل تجاري أو عقار.

إقامة المستفيد في السعودية منذ الفترة التي تسبق موعد صرف المكرمة بثلاثة شهور على الأقل.

في حالة عدم استيفاء كافة الشروط، يُستبعد المتقدم من الحصول على مبلغ المكرمة.

كيفية الاستعلام عن المكرمة

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن المكرمة وموعد صرفها من خلال الدخول مباشرة إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .