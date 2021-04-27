يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من القروض التمويلية عبر موقعه الإلكتروني وذلك لتوفير دعم نقدي لتوفير احتياجات المواطنين من موظفين ومتقاعدين عن طريق عروض التمويل الشخصي المختلفة ويدعم البنك أيضاً قروض التمويل العقاري والقروض المختلفة لتمويل الزواج ونفقات الأثاث والتعليم وتغطية التطلعات والخطط المستقبلية ، ويقدم البنك العديد من المزايا علي كافة العروض التمويلية تواكب كافة الإمكانيات بأساليب المرابحة والتورق ومن خلال مقالنا نعرض لكم عروض التمويل الشخصي من بنك الرياض والتعريف بالمرابحة والتعريف بالتورق والمنتجات التمويلية الشخصية مثل منتج التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال بدون تحويل راتب.

التمويل الشخصي من بنك الرياض

تقدم البنوك المختلفة بالمملكة العربية السعودية العديد من قروض التمويل الشخصي مثل تمويل المتقاعدين من البنك الأول ، ويقدم بنك الرياض منتج التمويل الشخصي والذي يتيح سيولة نقدية إضافية لطالبي التمويل لتغطية نفقات الأبناء من تعليم ومصروفات ونفقات المنزل من تجديد وشراء أثاث ونفقات الزواج وغيرها من التأمينات لنفقات المستقبل أي كانت غير متوقعه ، ويقف البنك داعماً لعملاؤه لتغطية الاحتياجات المالية لهم سواء كانت مخططة أو مفاجئة لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم المستقبلية بمزايا تلائم جميع الاحتياجات لكافة الفئات ، وسنعرض لكم بالفقرات التالية أشكال التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما عرضنا لكم من قبل قروض التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة الرقمية.

مفهوم المرابحة في التمويل

التمويل الشخصي من بنك الرياض يعتمد علي مفهومي المرابحة والتورق ، ومفهوم المرابحة يعتمد علي الأسهم للحصول علي السيولة المالية اللازمة بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، وتعرف المرابحة علي أنها اتفاق بيع بين طرفين بثمن يعادل قيمة رأس المال المطلوب مضافاً له قيمة الربح بقيمة ثابتة أو قيمة مئوية من رأس المال ويمكن أن يتمثل في شراء سلعة أو أسهم بشروط شراء ما تم النص عليه في العقد الخاص بالبيع وبعد نفاذ عقد البيع وإثبات التملك وقبض القيمة المالية يتم عمل عقد بيع ثاني لنقل ملكية الأسهم أو السلع للطرف صاحب أمر الشراء ، وبذلك يجري الموضوع وفق أحكام الشريعة ، ومن أمثال ذلك منتجات القروض التمويلية من الشركة الوطنية للتمويل التي عرضناها لكم مسبقاً عبر موقعنا.

مفهوم التورق في التمويل

التورق هو نظام تمويلي مصمم لتوفير السيولة النقدية المطلوبة بجوار هامش ربحي تنافسي وبرامج سداد مرنة وميسرة ، ويعرف التورق علي أنه عملية شراء لسلعة ما بثمن مؤجل ، ومن ثم إعادة بيعها نقداً بثمن أقل للحصول علي المال النقد ، وذلك بشرط بيعها لطرف ثالث غير طرف البيع الأول.

عروض التمويل الشخصي من بنك الرياض

كما عرضنا لكم من قبل كيفية الحصول علي قروض بنك التنمية الاجتماعية ، فإن بنك الرياض عبر موقعه الإلكتروني يقدم ثلاث أنواع رئيسية من العروض التمويلية الشخصية نستعرضها لكم بالفئات المشمولة تحتها كالآتي :

برامج التمويل الشخصي للسعوديين ويشمل : برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي. برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع العسكري. برنامج التمويل الشخصي لموظفي الشركات الكبرى. برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص. برنامج التمويل الشخصي لموظفي الجهات غير المدرجة.

برامج التمويل الشخصي للمقيمين ويشمل : برنامج التمويل الشخصي للموظفين في القطاع الحكومي. برنامج التمويل الشخصي للموظفين في قطاع الشركات الكبرى. برنامج التمويل الشخصي للموظفين في القطاع الخاص. برنامج التمويل الشخصي لأصحاب الوظائف المهنية المتخصصة.

برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين.

برنامج التمويل الشخصي للمتدربين في القطاعات العسكرية والشركات الكبرى.

برنامج وحد التزاماتك المالية بقسط واحد.

ويمكنكم التعرف علي قروض التمويل المتعددة من بنك الراجحي عبر موقعنا.