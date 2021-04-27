أول تعليق من الصحة العالمية على الارتفاع المفزع لـ إصابات كورونا فى الهند

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة أرسلت مزيدا من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة فى مكافحة الجائحة هناك، متابعا: "منظمة الصحة العالمية تفعل كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة وبينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل".

كورونا فى الهند

وأكد أنه أعلن توجيه 2.600 من العاملين فى منظمة الصحة العالمية، للمساعدة فى دعم جهود مكافحة المرض.

وكانت الهند قد سجلت رقما قياسيا عالميا لـ إصابات كورونا اليومية لليوم الخامس على التوالى، فى حين قفزت الوفيات الناجمة عن المرض أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتجاوز إجمالى عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا فى الهند 17 مليونا، مع الإبلاغ عن 352 ألفا و991 حالة جديدة، فيما ارتفعت الوفيات بمعدل قياسى بلغ 2812 حالة لتصل إلى إجمالى 195 ألفا و123حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة الهندية.