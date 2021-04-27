عاجل.. وصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية البريطانية إلى الهند

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأول الأحد، إنها سترسل أكثر من 600 من المواد الطبية الأساسية إلى الهند، تشمل حوالى 140 جهاز تنفس اصطناعى ونحو 500 حاوية أكسجين، وذلك من الإمدادات الفائضة للبلاد.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية، فى تقرير لها، أن أزمة كوفيد-19 الكارثية فى الهند تتعمق يومًا بعد يوم، وتسجل البلاد باستمرار ارتفاعا حادا فى الإصابات والوفيات اليومية بالمرض.

وأكدت أن فيضان الإصابات فى الموجة الثانية التى تشهدها الهند الآن تسبب فى إجهاد نظام الرعاية الصحية، وأجبر عدد كبير من المستشفيات فى العديد من الولايات على المناشدة من أجل إمدادات الأكسجين بسبب الطلب الهائل.

وأصبحت الهند أول دولة فى العالم تسجل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة لمدة أربعة أيام متتالية، كما ارتفع عدد الوفيات اليوم بمعدل قياسى بلغ 2.767.