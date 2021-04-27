التحدي الأكبر للبشرية الطرق الاحتيالية والهجمات الإلكترونية

في جائحة كورونا التي غزت العالم انشغل الجميع بالإجراءات الوقائية من خطورة انتشار المرض، ويركز العالم الآن على الأوبئة بينما هناك خطر آخر يضاهيه خطورة وهو الهجمات الإلكترونية، فهي تعد أكبر تحدٍ للبشرية خلال الـ 20 عامًا القادمة، حيث أن جائحة كورونا لفتت أنظار العالم كله، وأصبحت محل تركيز منذ العام السابق خاصة بعد النتائج الأخيرة، إلا أن العالم البريطاني البارز، مارتن ريس، لفت إلى أن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تشكل التحدي الأكبر للبشرية في السنوات العشرين المقبلة، ووقد شارك الفلكي البريطاني، نظريته هذه خلال حديث مع عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي فريدريك لامب، بجامعة إلينوي وعضو هيئة تدريس أساسي في برنامج الحد من التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، وفقًا لتقارير بعض المواقع المتخصصة .

الهجمات الإلكترونية من بين أكبر التحديات:

ومن الجدير بالذكر من خلال هذا المقال أن هذان العالمان الرائدان ضمن المتحدثين في الاجتماع الافتراضي للجمعية الفيزيائية الأمريكية، فهي قد تأسست في عام 1899 ميلادي لتحقيق عدداُ من الأهداف وهي تعزيز المعرفة بالفيزياء، وعند مناقشة العقبات التي تواجه البشرية في المستقبل، نتج عنها ريس فكرة أن الهجمات الإلكترونية من بين أكبر التحديات نظرا لسهولة إطلاقها، وقال ريس من خلال أحد المواقع الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر: ما يخيفني حقًا هو أنه من الممكن صنع سلاح بيولوجي أو التسبب في هجوم إلكتروني باستخدام الحد الأدنى من المعدات، والمعدات الأساسية متاحة للعديد من الأشخاص، وأرى أن التحدي الأكبر في العشرين عامًا القادمة هو ضمان عدم حدوث هذا حيث الهجوم الالكتروني لو حدث سيكون نتائجه غاية في الخطورة على البشرية جمعاء .

الحرب الإلكترونية تضاهي الحرب البيولوجية خطورة:

ونذكر أنه في حالة رغبة العالم بقيام حرب إلكترونية ينتج عنها العديد من العواقب المدمرة للبشرية، وهذا في حالة إن دول العالم تخيلت توقف كل الحواسب أو اختراقها من العبث بايدي محتالي النصب أو الطرق الاحتيالية ، ووافق لامب على أنه لكي يستمر البشر على الأرض في الحرب الإلكترونية في المستقبل البعيد، يجب أن يأخذوا الأمر في الاعتبار جنبًا إلى جنب مع الحرب البيولوجية والكوارث العالمية الأخرى، وأضاف: إذا أردنا جميعًا، ضمان ترك كوكبنا في حالة أفضل للأجيال القادمة، فنحن بحاجة إلى تعزيز النشر الحكيم للتكنولوجيات الجديدة مع تقليل مخاطر الأوبئة والتهديدات الإلكترونية وغيرها من المخاطر العالمية والكوارث.

وهذا ما يدفع العالم كله إلى الاهتمام بكيفية الوقاية وتجنب وقوع حرب الكترونية وكيفية التقليل من خطورة نتائجها لو لاقدر الله حدث ذلك والعمل على التفكير العلمي لكي يتجنب العالم الهجمات الإلكترونية مستقبلا .