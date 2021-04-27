هدف وتوظيف أكثر من 25 ألف مواطن ومواطنة في شهر مارس

منذ أن انطلقت منصة هدف وعملت على خدمة توفير وظيفة بقدر كبير لمحتاج الوظائف ، وذلك من خلال برامج وخدمات التوظيف المقدمة للكوادر الوطنية التي يشغلها المواطنين في المملكة العربية السعودية، فقد أتاحت منصة هدف توظيف عدد كبير من المواطنين في شخر مارس الماضي حيث وصلوا إلى أكثر من 25 ألف مواطن ومواطنة، ومن الجدير بالذكر أن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، تركي الجعويني أكد أنه تم دعم توظيف أكثر من 25 ألف شاب وشابة خلال شهر مارس الماضي من خلال برامج وخدمات التوظيف، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا نبذة عن هدف وما تم تقديمه من وظائف للشباب.

توظيف وإتاحة فرص عمل للكوادر الوطنية :

ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض خدمات هدف للكثير من الشباب الطالب للوظيفة وإتاحة فرصة عمل لهم وفقاً للضوابط والشروط المحددة، حيث صرح الجعويني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في صباح يوم الأحد: إنه بفضل الله ثم بتكامل الجهود مع شُركائنا في القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل؛ أسهمت تلك الجهود عن دعم توظيف أكثر من 25 ألف شاب وشابة خلال شهر مارس الماضي من خلال برامج وخدمات التوظيف التي يقدمها هدف للكوادر الوطنية وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب .

دعم الموظفات العاملات بالقطاع الخاص:

وفي حين توفر منصة هدف فرص عمل سعت حكومة المملكة العربية السعودية على توفير خيارات إضافية، وذلك بهدف تحقيق راحة المواطنات في نقل عمل المرأة العاملة إلى المكان الذي تريده بالقطاع الخاص بقدر الإمكان تلبية لرغباتهم وتوفير لاستقرارهم وأسرتهم، وأتاح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خيارات إضافية جديدة أمام الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك بإضافة شركة كريم السعودية كمزود خدمة ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، سعيًا إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وتخطي تحديات المواصلات من وإلى مقر العمل في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

تخفيف عبء النقل:

ونذكر أنه تعددت أهداف برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية التي يسعى إلى تحقيقها، حيث يهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة بالإضافة إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحقيق أمنياتهم ورغباتهم في الإلحاق بالعمل الجديد الذي يرغبون فيه ، كما يهدف إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.