خاصية مذهلة اكتشفها في الواتساب وخدعة تغيير لون التطبيق

ظهرت في الآونة الأخيرة حيل مختلفة على تطبيقات الواتس اب، وظهر واتساب باللون الوردي الأكثر احتيالاً ونصباً على مستخدمي، واتساب خدعة تغيير لون التطبيق (احذر الوردي وإليك الحل)، حيث نستعرض في مقالنا هذا الحل الأمثل لواتساب الوردي، هذه المرة سنخبر قراءنا ما هي الحيلة تغيير لون واجهة واتساب إلى اللون الوردي، الأمر بسيط للغاية وهنا سنخبرك ما هي خطوات تحقيقه، من خلاله يمكنك الكتابة إلى أي شخص في العالم فقط من خلال الحصول على رقم هاتفه ورمز البلد الخاص به.

خطوات تغيير الخلفية في التطبيق:

ومن الجدير بالذكر نتيجة التقارير من خبراء التقنية انتشرت رسالة بين المستخدمين لتطبيق الواتساب بتغيير لون التطبيق إلى اللون الوردي، فقد أكد الخبراء أن هذا البرنامج ضار فهناك مجموعة متنوعة من الوظائف التي لا يستخدمها المستخدمون كثيرًا، وهذا هو السبب في أننا سوف نوضح لك هنا ما هي الحيلة لتكون قادرًا على تغيير اللون الكلي لتطبيق واتساب إلى اللون الوردي، أو أي شيء تريده، وخطوات تغيير اللون كما يلي:

كيفية تغيير اللون من WHATSAPP إلى اللون الوردي يمكن تنزيل WhatsApp Plus من أي صفحة معتمدة، عليك فقط أن تبحث في Google عن الشخص الذي يعجبك أكثر ، ولكن يجب عليك دائمًا إلقاء نظرة على التعليقات لمعرفة ما إذا كانت تعمل أم لا. ثم قم بعد تنزيل تطبيق WhatsApp Plus APK ، قم بتثبيته. يمكنك تنزيل APK المحدث بالكامل على أي صفحة من اختيارك. تذكر أن تتحقق دائمًا من أن عنوان URL موثوق. عند إدخال رمز التحقق الخاص بك ، يجب أن تذهب إلى إعدادات WhatsApp Plus، في هذا القسم يجب أن تذهب إلى الموضوعات. هناك يمكنك اختيار الألوان الافتراضية ، حيث يوجد اللون الوردي ، أو البدء في تخصيصه يدويًا. اختر اللون الذي تريده وهذا كل شيء، يمكنك الآن الحصول على WhatsApp باللون الوردي. يمكنك أيضًا الاختيار باللون الأزرق والأخضر والفضي والذهبي والرمادي والأزرق الفاتح. يمكنك حتى تحديد نوع ورق الحائط الذي تريده. تجدر الإشارة إلى أن WhatsApp Plus سيسمح لك بالعودة إلى الحالة الأصلية. للقيام بذلك ، ما عليك سوى الضغط على الزر “افتراضي” أو “افتراضي”.

لكن هناك طريقة لتحقيق ذلك وهي استخدام WhatsApp Plus. باستخدام هذا التطبيق المعدل ، يمكن لأي شخص في العالم الحصول على ملف APK باللون الوردي وحتى الأصفر والأزرق والأخضر والبني ، إلخ، وكما يجب أن تذكر أنه يجب عليك تفويض هاتفك الخلوي بأنك ستقوم بتثبيت تطبيقات الطرف الثالث. تحذيرات من التعامل مع واتساب اللون الوردي : تحذيرات من التعامل مع واتساب اللون الوردي :

حيث يمكنه مهاجمة جهازك المحمول والاستيلاء على معلوماتك الشخصية ولذا حذر خبراء التقنية الحديثة من التعامل مع واتساب اللون الوردي ومستخدميه خوفا على بياناتك الشخصية وتعاملاته المشبوهة وقد جاء تحذير على تويتر بعدم استخدام واتساب الوردي وعدم التعامل معه ومع مستخدميه حرصا على عدم سرقة معلوماتك وبياناتك الشخصية .