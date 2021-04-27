باكستان توسع حملة التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال عمر فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، إن الحكومة قررت أيضًا بدء التطعيم ضد المرض دون ترتيب مُسبق مع جميع المواطنين المُسجلين فى الفئة العمرية 50 عامًا أو أكثر.
وحث عمر الأشخاص (الذين يبلغون من العمر 40 عامًا) أو أكبر على التسجيل لتلقى اللقاح وتشجيع الآخرين لإجراء ذلك.
ووفقّا للمركز الوطنى للعمليات والقيادة المعنى بمكافحة كورونا، فإنه تم تطعيم أكثر من 1.8 مليون شخص فى البلاد ضد الفيروس حتى الآن.
وكانت باكستان قد أعلنت تسجيل 4 آلاف و825 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 800 ألف و452 حالة.
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