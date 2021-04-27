اختفاء إسبانيين وأيرلندى بعد كمين لمسلحين فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، هاجم المسلحون الحملة نهارًا على طريق مؤدية إلى محمية باما الشاسعة، حيث قال مصدران أمنيان إن المفقودين ينتمون للقوات المسلحة، وهم إسبانيان، وأيرلندى يعمل فى منظمات لحماية البيئة.
وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية، إنها على علم بالتقارير وأنها تنسق عن قرب مع الشركاء الدوليين الموقف على الأرض.
وتواجه بوركينا فاسو، شأنها شأن معظم دول منطقة الساحل فى غرب إفريقيا، أزمة أمنية متزايدة بسبب جماعات موالية لتنظيمى القاعدة وداعش، والتى تشن هجمات إرهابية ضد الجيش ومدنيين رغم مساعدة قوات فرنسية ودولية.
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