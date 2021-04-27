أمريكا تخفف التحذير من السفر إلى إسرائيل للمستوى الثالث

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية فى الأسبوع الماضى، إن إضافة دول جديدة إلى المستوى الرابع لا يشير إلى إعادة تقييم الموقف الصحى الحالى، لكنه "تعديل فى نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية، ليعتمد أكثر على التقييمات الحالية المتعلقة بالوباء" التى تصدرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقال مسؤول فى التعليمات الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الإرشادات التى تصدرها الوزارة "تأخذ فى الاعتبار أحدث البيانات والتحليلات عن الصحة العامة وعوامل السلامة المرتبطة بمخاطر الإصابة" بالفيروس.
وكانت الخارجية الأمريكية أضافت فى الأسبوع الماضى 119 بلدًا إلى 34 دولة مدرجة بأعلى مستوى للتحذير، وهو المستوى الرابع الذى ينصح بالامتناع عن السفر، وذلك من بين نحو 209 بلدًا.
يذكر أن التحذيرات هى مجرد توصيات للمواطنين الأمريكيين، وليست إلزامية. ومن بين الدول المضافة إلى تحذير السفر الأمريكى، المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإسرائيل، والمكسيك، وألمانيا، حيث أشار التحذير إلى انتشار كورونا بمستوى مرتفع للغاية فى هذه البلدان.
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