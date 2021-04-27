إصابة وزير الصحة الهندى بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان راجيش بوشان، قد تم تعيينه وزيرًا للصحة فى يوليو الماضى، خلفًا للوزير السابق بريتى سودان، وذلك خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من التعجل فى التوصل إلى استنتاجات بشأن التحور الجديد لـ فيروس كورونا فى الهند، موضحة أنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.
ووفقًا لبيانات السلطلت الصحية فى الهند، سجلت البلاد 353 ألف إصابة جديدة إضافة إلى 2800 حالة وفاة بـ"كوفيد 19"، خلال آخر 24 ساعة، فى حصيلة هى الأسوأ على مستوى العالم.
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