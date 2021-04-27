العراق يؤكد وجوب انسحاب القوات الأجنبية من البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال الأعرج، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه استقبل السفير الكندى فى بغداد، أولريك شانون، وأكد له وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولى من العراق، وفق جدول زمنى متفق عليه، مبينا أن كندا عضو فى التحالف الدولى وهى معنية بهذا الأمر.
وبحث الأعرجى مع السفير الكندى، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وناقش الجانبان أوضاع مدينة سنجار، وأهمية أن تكون لكندا مشاركة واضحة فى إعادة إعمارها، بالإضافة إلى بحث الأوضاع فى مخيم الهول الحدودى مع سوريا.
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