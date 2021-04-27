ماليزيا تجيز استخدام لقاح أسترازينيكا لكبار السن

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الماليزى أدهم بابا، خلال مؤتمر صحفى إن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن للاستخدام ضمن حملة التطعيم فى البلاد، وأنه تقرر إعطاؤه لكبار السن من 60 عاما فأكثر.

وتلقت ماليزيا، الجمعة الماضية، أولى شحنات لقاح "أسترازينيكا، وتضمنت 270 ألف جرعة من إجمالى 1.4 مليون جرعة متعاقد عليها ضمن مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وسجلت ماليزيا 2.776 إصابة جديدة بالفيروس و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات بالفيروس إلى 395 ألفا و718 حالة، بينها 20 ألفا و522 حالة نشطة فيما بلغ إجمالى الوفيات 1449 وفاة.