اليمن: وقوع 300 حوثى بين قتيل وجريح فى معارك مأرب

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر اليمنى، إن "معارك عنيفة تشهدها جبهة المشجح، جنوب غرب مأرب، منذ أيام، إثر محاولات متكررة وفاشلة للحوثيين في السيطرة على مواقع الجيش"، مؤكدًا أن الجيش استعاد اليوم عددًا من المواقع التى سيطرت عليها ميليشيا الحوثى فى جبهة المشجح.
وبإسناد من طيران التحالف الذى شن عدة ضربات جوية على ثكنات الحوثيين، تمكن الجيش اليمنى من أسر 30 حوثيًا، فيما أدت المعارك إلى سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوفهم.
وفى جبهة الكسارة، شمال غرب مأرب، أشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثى تحاول منذ أسبوع التقدم باستماته، للسيطرة على هذه الجبهة الاستراتيجية، والتى تعد إحدى بوابات الدخول إلى مدينة مأرب.
من جانبه قال معمر الإرياني، وزير الإعلام فى الحكومة اليمنية الشرعية، إن " النظام الايرانى وميليشياته الطائفية دفعا بكافة إمكانياتهم السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لإسناد ميليشيا الحوثى المتواصل فى مختلف جبهات محافظة مأرب، فى محاولة لإسقاط المدينة".
وأضاف الإريانى: "يخوض الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب الشجعان، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية، منذ ستة أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية، مؤكدين أن انتصارهم يعنى إسقاط المشروع التوسعى الإيرانى، وانكسارهم لا سمح الله انتكاسة للأمة العربية جمعاء".
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