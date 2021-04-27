الشرطة الأمريكية تعترف بتعرضها لقرصنة إلكترونية

جدة - نرمين السيد - أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إنها "على علم"، بأن أحد خوادم الكمبيوتر الخاصة بها قد تم اختراقها، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالى لمعرفة تفاصيل ما جرى.





وقال هيو كارو مسؤول الإعلام فى مكتب الشرطة، "نحن على دراية بالوصول غير المسموح به إلى خادمنا، وبينما نحدد مدى التأثير الكامل ونواصل مراجعة النشاط، قمنا بإشراك مكتب التحقيقات الفيدرالى للتحقيق الكامل فى هذا الأمر". وذكر حساب التويتر الخاص بمجموعة تسمى "vx-underground" أن مجموعة قراصنة تسمى "بابوك رانسوم وير" اخترقت أحد خوادم شرطة العاصمة، وقامت بتسريب بعض البيانات مثل تقارير الشرطة وعمليات اعتقال لـ"أف بى آى" الخاصة باعتقالات الضالعين بأحداث اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير الماضى، ومذكرات داخلية، ونشرت صورا لبعض الوثائق المسروقة، لكن لم تؤكد السلطات صحتها. وتأتى الهجمات الإلكترونية الجديدة فى وقت تحاول به إدارة الرئيس جو بايدن، تحصين الدفاعات الإلكترونية لمؤسسات الدولة، بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية الضخمة التى نفذ الروس بعضا منها، كما تقول واشنطن.

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