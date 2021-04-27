رسميا.. رستم قاسمى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية فى إيران

جدة - نرمين السيد - أعلن رستم قاسمى، مساعد قائد "فيلق القدس" للشؤون الاقتصادية بالحرس الثورى الإيرانى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة فى إيران، والمقرر إجراؤها فى يونيو المقبل.





وخلال المؤتمر، استعرض قاسمى وجهات نظره وبرامجه فى حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية. وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فإن تصريحات الجنرال قاسمى، الأسبوع الفائت، بشأن "وجود عدد من المستشارين من الحرس الثورى حاليًا فى اليمن"، أثارت حفيظة طهران، التى أكدت عبر وزارة الخارجية أن كلام قاسمى يتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى اليمن. وكانت اللجنة الانتخابية فى إيران قد أعلنت، أمس الإثنين، أن الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية ليس لديهما خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية، مؤكدة إجراء الانتخابات فى 18 يونيو المقبل.

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