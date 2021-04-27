المقاومة في ميانمار تستولي على قاعدة عسكرية للجيش

أعلن مقاتلو جماعة تابعة لعرق "الكارين" أنهم استولوا، اليوم الثلاثاء، على قاعدة تابعة لجيش ميانمار.
وقال متحدث باسم الاتحاد الوطني للكارين، الجماعة السياسية الرئيسية للأقلية التي تسعى إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي عن الحكومة المركزية في ميانمار، إن الجناح العسكري للجماعة هاجم القاعدة في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، وأحرقها بعد الفجر بقليل.
من جانبه صرح رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الوطني للكارين، بادوه ساو تاو ني، في رسالة نصية، بأن عدد الضحايا غير معروف.
ولم يصدر تعليق من الحكومة العسكرية في ميانمار.
ويعد الاتحاد الوطني للكارين، الذي يسيطر على مناطق في شرق ميانمار بالقرب من الحدود مع تايلاند، حليفا وثيقا لحركة المقاومة ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
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