بالتقسيط قرض آهل بلا فوائد وبلا كفيل ب60 ألف ريال عبر بنك التنمية الاجتماعية

قرض آهل يمتاز في الوقت الراهن بمنحه بالتقسيط الميسر حتى 60 شهر لتسهيل على العملاء عملية سداد قرض بنك التنمية الاجتماعية في السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً ويقوم القرض على مساعدة الأسر التي أرتفعت عندها أعباء الحياة فيعطى لهم تمويل بدون فوائد مالية لذلك فهذا التمويل مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ومنح لجميع الموظفين في القطاع العام السعودي منتج آهل بالسعودية بدون كفيل غارم وتم فتح باب التقديم من خلال الأونلاين عبر رابط التقديم على منتج قرض آهل بالتقسيط لجميع المواطنين السعوديين وذلك عن طريق موقع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة

شروط وضوابط طلب قرض آهل بالتقسيط في السعودية

يتم طلب قرض آهل بالتقسيط الميسر في المملكة العربية السعودية لما له من مزايا جعلت له أقبال مرتفع من العملاء السعوديين ويتم الحصول على الموافقة من بنك التنمية الاجتماعية بعد تطبيق الشروط والاحكام المطلوبة كما يلي

يلتزم جميع المتقدمين بتوفير كفيل غارم ولا يتم طلب موافقة الكفبل إذا كان المتقدم سعودي ويعمل في الحكومة السعودية

يجب على المتقدمون أن لا يقل دخلهم الشهري عن 2 ألف ريال سعودي

لابد أن يبدأ سن التقديم على قرض منتج آهل في المملكة العربية السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية من 21 عام إلى 60 عام

المتقاعد يصل سن التقديم على قرض منتج آهل 70 عام كأقصى عمر عند طلب التقديم الإلكتروني عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

إحضار أقبال بعدم وجود قروض مستحقة على العميل المتقدم أو وجود مصدر أخر للتمويل بخلاف منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

متاح التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل لكافة السعوديين فقط لا غير

تمويل شخصي بدون موافقة الكفيل لموظفي في القطاع الحكومي بالسعودية لدى آهل بنك التنمية الاجتماعية

يصلح التمويل من منتح آهل حتى 60 ألف ريال سعودي عبر بنك التسليف والادخار السعودي

بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات عند موافقة آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمويل منتج آهل هو قرض حسن بدون فوائد مالية مقدمة إلى بنك التنمية الاجتماعية

يتم التقديم على منتج آهل بالسعودية من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف في الأعوام السابقة باسم بنك التسليف والادخار السعودي

القيام بعد ذلك بالضغط على طلب تمويل منتج آهل

ثم تعبئة نموذج الطلب وكتابة أسم المتقدم والدخل الشهري والمبلغ التمويلي المناسب من بنك التنمية الاجتماعية ثم الضغط على زر الإرسال

يتم بعدها الموافقة على طلب تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية بسبب تطبيق الشروط المطلوبة للحصول عليه

أهم مزايا طلب قرض آهل بالتقسيط الميسر في المملكةطريقة التقديم على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين في المملكة