جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن المجلس خوّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ القرار بالرد بصرامة إذا واصلت حماس إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على "الأراضى الإسرائيلية".
ومنذ مساء يوم الجمعة الماضى، تم رصد إطلاق 40 صاروخًا من القطاع باتجاه المناطق التى تحتلها إسرائيل، وهو ما تزامن مع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين فى القدس.
ومن جهة أخرى، دعا وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، إلى إنهاء العنف المنطلق من قطاع غزة، وكتب على موقع تويتر، إنه أعرب خلال محادثة مع المبعوث الأممى الخاص تور فنيسلاند، عن الحاجة الملحة للوقف الفورى للعنف من غزة، كما أكد التزام إسرائيل الراسخ بحماية مواطنيها وسيادتها.
وحسبما ذكر تقرير لموقع "والا" الإخبارى، أبلغت إسرائيل فنيسلاند بـ"إنذار نهائى" لحركة حماس، وهددت برد فعل قوى فى حالة حدوث المزيد من الهجمات الصاروخية.
كما أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى المناطق، إغلاق الصيد البحرى على شواطئ غزة كليًا، وحتى إشعار آخر، ردًا على الهجمات الصاروخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تقر خطة للرد على صواريخ حماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.