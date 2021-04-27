إسرائيل تقر خطة للرد على صواريخ حماس

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن المجلس خوّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ القرار بالرد بصرامة إذا واصلت حماس إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على "الأراضى الإسرائيلية".

ومنذ مساء يوم الجمعة الماضى، تم رصد إطلاق 40 صاروخًا من القطاع باتجاه المناطق التى تحتلها إسرائيل، وهو ما تزامن مع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين فى القدس.

ومن جهة أخرى، دعا وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، إلى إنهاء العنف المنطلق من قطاع غزة، وكتب على موقع تويتر، إنه أعرب خلال محادثة مع المبعوث الأممى الخاص تور فنيسلاند، عن الحاجة الملحة للوقف الفورى للعنف من غزة، كما أكد التزام إسرائيل الراسخ بحماية مواطنيها وسيادتها.

وحسبما ذكر تقرير لموقع "والا" الإخبارى، أبلغت إسرائيل فنيسلاند بـ"إنذار نهائى" لحركة حماس، وهددت برد فعل قوى فى حالة حدوث المزيد من الهجمات الصاروخية.

كما أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى المناطق، إغلاق الصيد البحرى على شواطئ غزة كليًا، وحتى إشعار آخر، ردًا على الهجمات الصاروخية.