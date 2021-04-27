مصرع 7 أشخاص فى حادث تصادم حافلتين بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، إن الحادث وقع على طريق سريع يربط العاصمة كابول بإقليم "قندهار" جنوب البلاد. وأضاف المتحدث، حسبما نقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، أن الحافلتين كانتا تسيران فى اتجاهين متعاكسين، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج. يذكر أن حوادث المرور تشيع فى أفغانستان بسبب سوء حالة الطرق وإهمال السائقين على الطرق السريعة.

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