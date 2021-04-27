موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، يبحث كل من عشاق كرة القدم علي مستوي العالم عن موعد مباراة نصف نهائي دورس أبطال أوروبا بين فريقين ريال مدريد الأسباني و تشيلسي الانجليزي وسوف نتعرف الآن عن موعد المباراة المحدد في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقين

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي هو الثلاثاء 27 أبريل 2021 ، الموافق 15 رمضان 1442 هـ ، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن ذلك الصافرة تنطلق في بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي المصري ، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد – تشيلسي الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 1 ألفريدو دي ستيفانو

سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى الفريقان للفوز بالقمة النارية ، حيث يخوض ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات متقلبة ، بعد أن سقط الفريق في تعادل سلبي مع ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني. يأمل ريال مدريد ، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، في مواصلة نغمة الفوز ، من أجل وضع قدمه في نهائي دوري أبطال أوروبا ، مستغلاً عامل الأرض ، قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج ، المقررة في 5 مايو. من ناحية أخرى ، يريد فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل الفوز أيضًا ، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم قبل مباراة الإياب. ويدخل تشيلسي هذا اللقاء بروح عالية ، بعد فوزه على وست هام يونايتد بهدف نظيف ، في منافسات الدوري الإنجليزي. وكان ريال مدريد قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول 3-1 في مجموع المباراتين الأولى والثانية من ربع النهائي. أما تشيلسي فقد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي إياب ربع النهائي.

جاء

المتوقع كالتالي:

حارس المرمي (تيبو كورتوا)

خط الدفاع (ناتشو – إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارباخال)

خط الوسط (لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس)

خط الهجوم (فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو)

لتشيلسي

جاء تشكيل

المتوقع كالتالي :

حارس المرمي (إدواردو ميندي)

خط الدفاع (أنطونيو روديجر – تياجو سيلفا – سيزار آثبليكويتا)

خط الوسط (بن تشيلويل – جورجينيو – نجولو كانتي – ريس جيمس)

خط الهجوم (ماسون ماونت – كاي هافيرتس – كريستيان بوليسيتش)