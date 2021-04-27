تمويل بالتقسيط 5 سنوات بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب من الوطنية للتمويل

تمنح الأن الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية في عروض رمضان الكريم تمويل بدون موافقة الكفيل بالتقسيط الميسر لمدة 5 سنوات على حسب الراتب الشهري للمتقدم وهناك مزايا أخرى سوف نتعرف عليها اليوم من خلال موقع ثقفني حيث وفرت الشركة الوطنية للتمويل ذلك القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية وتحت رعاية ساما السعودي لخدمة المواطن السعودي وأي جنسيات أخرى في المملكة وقد حقق التمويل نجاح في الأعوام السابقة ويمكن التقديم عليه من خلال رابط التقديم على قرض بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب التي يوفرها موقع الشركة الوطنية للتمويل في جميع فروعها داخل أراضي السعودية

شروط قرض بدون موافقة الكفيل من الشركة الوطنية للتمويل

يمنح قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في عام 1442 بعد توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة وذلك للحصول على التمويل المناسب وسوف نوضح لكم جميع الشروط الواجبة بالشركة كما يلي

توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 6 ألف ريال سعودي للتقديم على قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة

العمر الذي تطلبه الشركة الوطنية للتمويل يبدأ من سن 21 عام على الأقل للحصول على الموافقة

متاح التقديم الآن لجميع الجنسيات بشرط توفير الهوية الوطنية للمواطن السعودي والأقامة لغير السعوديين

يجب أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الخاص التابع إلى سوق الأسهم في أراضي السعودية أو يعمل في القطاع الحكومي أو العسكري بالمملكة العربية السعودية

يمتاز بأنه تمويل مع الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معه وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة

قرض شخصي بدون رسوم مالية إدارية وبدون كفيل وبدون سداد أي دفعة أولى لفترة محدودة لمدة شهرين تقريباً

تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو تعريف الراتب بالشركة الوطنية للتمويل

تمويل يمتاز بهامش ربح منخفض جداً عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية في عام 1442

تمويل الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة توفر أقساط شهرية ميسرة لفترة تصل إلى خمس سنوات فهو متعلق بالراتب الشهري للمتقدم لطلب التمويل من الشركة

مزايا التقديم على قرض بدون موافقة الكفيل لدى الشركة الوطنية للتمويل