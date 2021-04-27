السعودية تعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ قبالة ينبع

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي، الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير قبالة سواحل محافظة ينبع المطلة على البحر الأحمر.
وأضاف المالكي أن اعتراض الزورق المفخخ تم عند الساعة السادسة و40 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وفقما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأوضح: "الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بُعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك".
وأضاف المالكي: "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها".
وأكد المتحدث على أن "وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية".
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