تونس تكشف شبكة تخصصت فى تمويل عناصر إرهابية بمناطق التوتر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، تمكنت الوحدة الوطنية للابحاث فى جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنى، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب، من الكشف عن شبكة مختصة فى تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح، والمحتجز بعضها بمخيمات اللاجئين فيما يتخفى البعض الآخر داخل المجتمع.
وذكرت الصفحة الرسمية للناطق باسم الحرس الوطنى، حسام الجبالى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الشبكة يقودها أجنبى من جنسية عربية وزوجته التونسية المتواجدان بإحدى الدول الاوروبية، فيما يشاركهما فى تونس 3 اشخاص، وهم رجلان وامرأة تحصن أحدهم.
وتمكنت عملية مداهمة وتفتيش منازل المتهمين من حجز مبالغ متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية، إضافة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة بالتحويلات المالية.
واعترف المتهمان بانتفاع أكثر من 15 إرهابيًا، بتمويلات مادية صادرة عن عائلاتهم فى تونس.
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