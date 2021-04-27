السلطات العسكرية فى تشاد تحظر تظاهرات المعارضة

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فإن المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى التشادى، أمس الإثنين، عن وزارة الأمن العام، حمل توقيع سليمان أباكار أدوم.
ووفقًا للمرسوم، فإن "كل المسيرات أو التظاهرات، أيًا كانت تسميتها، والتى لم تحصل على موافقة مسبقة، ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، محظورة بشكل قاطع فى مجمل الأراضى الوطنية".
وكانت أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدنى دعت إلى تظاهرات، اليوم الثلاثاء، ضد المجلس العسكرى المؤقت الذى يقوده محمد إدريس ديبى، نجل الرئيس السابق.
وبحسب الوكالة، فقد تولى محمد إدريس ديبى، 37 عامًا، كامل السلطات على رأس المجلس العسكرى التشادى، وأحاط نفسه بـ14 جنرالاً أوفياء لوالده، بعد أن وعد بإجراء انتخابات حرة وديموقراطية، بعد 18 شهرًا.
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