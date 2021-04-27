عاجل.. السعودية: اعتراض زورق مفخخ فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن "الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك"، مضيفة أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التى تقف وراءها. وأكدت الوزارة، اتخاذ جميع الإجراءات الصارمة ضد أى محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

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