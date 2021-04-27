العراق يعتقل 13 داعشيًا فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، إن قوات من جهاز الأمن الوطنى ألقت القبض على 13 عنصرًا ينتمون لعصابات داعش الإرهابية فى مناطق متفرقة من أحياء محافظة نينوى.

وأوضحت الخلية الإعلامية، أن عناصر داعش المعتقلين توزعوا بصفة مقاتلين فى فرق "الفرقان، وخالد ابن الوليد، ومؤتة، ونهاوند"، المنضوية فيما يسمى بالمعسكرات العامة لتنظيم داعش.