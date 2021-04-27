لجنة إسرائيلية توصى بإغلاق مصافى البتروكيماويات القاتلة فى حيفا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "i24news" الإسرائيلى، أكدت اللجنة، أمس الإثنين، أن مصانع البتروكيمياويات فى خليج حيفا تتسبب فى انتشار السرطان فى منطقة حيفا، وأنه يجب إخراجها من المدينة فى غضون 10 أعوام.

وأقرت اللجنة الإسرائيلية، بأن "تركيز النشاط الصناعى الذى يضم مصانع البتروكيماويات، ومجمع الصناعات الكيماوية ومزارع النفط الخام، حول خليج حيفا إلى أبرز مراكز التلوث البيئى فى إسرائيل".

كما أشارت اللجنة إلى أن "إغلاق نشاط البتروكيماويات فى الخليج يتطلب استعدادات لاقتصاد الطاقة، وهناك حلول قابلة للتطبيق فى المجال، وهذه الحلول ممكنة للتطبيق خلال السنوات العشر المقبلة".