جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "i24news" الإسرائيلى، أكدت اللجنة، أمس الإثنين، أن مصانع البتروكيمياويات فى خليج حيفا تتسبب فى انتشار السرطان فى منطقة حيفا، وأنه يجب إخراجها من المدينة فى غضون 10 أعوام.
وأقرت اللجنة الإسرائيلية، بأن "تركيز النشاط الصناعى الذى يضم مصانع البتروكيماويات، ومجمع الصناعات الكيماوية ومزارع النفط الخام، حول خليج حيفا إلى أبرز مراكز التلوث البيئى فى إسرائيل".
كما أشارت اللجنة إلى أن "إغلاق نشاط البتروكيماويات فى الخليج يتطلب استعدادات لاقتصاد الطاقة، وهناك حلول قابلة للتطبيق فى المجال، وهذه الحلول ممكنة للتطبيق خلال السنوات العشر المقبلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة إسرائيلية توصى بإغلاق مصافى البتروكيماويات القاتلة فى حيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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