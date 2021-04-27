روسيا تسجل 8053 إصابة جديدة بكورونا و392 وفاة

سجلت روسيا، الثلاثاء، 8053 إصابة جديدة بكوفيد-19 بينها 2098 حالة في موسكو، ما يرفع الحصيلة الرسمية على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 4 ملايين و779425 إصابة.
وقالت اللجنة الحكومية لمكافحة الفيروس، إن 392 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 108980.
وطعّمت روسيا حتى الآن أكثر من 8 ملايين من مواطنيها ضد كوفيد-19 وفقا لما ذكرته تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء في منتصف أبريل/ نيسان وذلك من إجمالي تعديد السكان البالغ نحو 144 مليونا.
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