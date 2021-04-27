كيك قدرة قادر بدون فرن هشه سهلة وسريعه التحضير في 5 دقائق

كيك قدرة قادر بدون فرن هشه سهلة وسريعه التحضير من ضمن الحلويات التي نتناولها بصفة مستمرة في الحفلات واعياد الميلاد فهي لديها مذاق مختلف وطعم آخر يختلف تماما عن باقي انواع الكيكات الاخرى لذلك فهي تحتاج إلى مجهود ولكنها تعتبر افضل كثير وذات طعم مميز، لذا سوف نقوم اليوم ومن خلال موقعنا هذا في تحضير كيكه قدرة قادر تابعي معي اسفل لتحضير المكونات والطريقة. كيك قدرة قادر بدون فرن هشه سهلة وسريعه التحضير كيك قدرة قادر بدون فرن هشه سهلة وسريعه التحضير من احلى الحلويات البارده والسريعة خصوصا في فصل الصيف والان سوف نتعرف علي طريقة كيك قدرة قادر بالخطوات:- الطبقة الاولى: كوب من السكر.

ربع كوب من المياه الطبقة الثانية: نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

نكهات الكريم كراميل أو يمكن استبدالها بنكهه الفانليا.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة. الطبقة الثالثة: كوب من المياه.

ثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ربع كوب من السكر

ثلاث ملاعق من بودرة الكاكاو.

ملعقة من الشوكولاتة. طريقة عمل الطبقة الأولى أولا يجب أن نقوم بوضع المياه مع السكر.

نقوم باضافته فى مقلاه.

ونضع على النار.

ونتركها حتى يتم الغليان ولكن نستمر في تحريك هذه المكونات.

ويفضل أيضا أن نقوم باستخدام الملعقة الخشبية كلها مقطوعة.

بعد أن يتم إذابة السكر بشكل كامل.

نقوم باضافة هذا المزيج في الصينية ونبدا بتوزيعه بشكل جيد. طريقة عمل الطبقة الثانية ولكن في وعاء نقوم باضافة النشا والحليب

كما يمكن أيضا أن نقوم باستبدال النشا بكمية من الكاسترد.

ونضيف ايضا الفانيليا وكميه من الكريم كراميل.

نحرك هذه المكونات جيدا ونضعها على النار وعندما نحصل على مزيج كريمي.

نقوم باضافته على الطبق الاولى في الصينية ولكن عندما تبرد تماما طريقة تحضير الطبقة الثالثة يجب أن نقوم باضافة الشيكولاته بودرة الكاكاو جميع المكونات الخاصة بمنطقة في الثالثة.

ونتركهم على النار وعندما يتم الغليان.

نقوم بتركها لكي تبرد تماما

أو نقوم بوضعها في الثلاجة.

ثم نبدا باضافة هذه الطبقة على باقي الطبقات الاخرى داخل الصينية نترك هذه المكونات لمدة خمس ساعات في الثلاجة.

اولا يجب أن نقوم بقلب هذا الوعاء أو الصينية

ثم نقوم بتقطيعها بالسكين.

و نبدأ بتقديمها في أطباق التقديم الوسوم

كيك قدرة قادر بدون فرن هشه سهلة وسريعه التحضير من ضمن الحلويات التي نتناولها بصفة مستمرة في الحفلات واعياد الميلاد فهي لديها مذاق مختلف وطعم آخر يختلف تماما عن باقي انواع الكيكات الاخرى لذلك فهي تحتاج إلى مجهود ولكنها تعتبر افضل كثير وذات طعم مميز، لذا سوف نقوم اليوم ومن خلال موقعنا هذا في تحضير كيكه قدرة قادر تابعي معي اسفل لتحضير المكونات والطريقة. كيك قدرة قادر بدون فرن هشه سهلة وسريعه التحضير كيك قدرة قادر بدون فرن هشه سهلة وسريعه التحضير من احلى الحلويات البارده والسريعة خصوصا في فصل الصيف والان سوف نتعرف علي طريقة كيك قدرة قادر بالخطوات:- الطبقة الاولى: كوب من السكر.

ربع كوب من المياه الطبقة الثانية: نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

نكهات الكريم كراميل أو يمكن استبدالها بنكهه الفانليا.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة. الطبقة الثالثة: كوب من المياه.

ثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ربع كوب من السكر

ثلاث ملاعق من بودرة الكاكاو.

ملعقة من الشوكولاتة. طريقة عمل الطبقة الأولى أولا يجب أن نقوم بوضع المياه مع السكر.

نقوم باضافته فى مقلاه.

ونضع على النار.

ونتركها حتى يتم الغليان ولكن نستمر في تحريك هذه المكونات.

ويفضل أيضا أن نقوم باستخدام الملعقة الخشبية كلها مقطوعة.

بعد أن يتم إذابة السكر بشكل كامل.

نقوم باضافة هذا المزيج في الصينية ونبدا بتوزيعه بشكل جيد. طريقة عمل الطبقة الثانية ولكن في وعاء نقوم باضافة النشا والحليب

كما يمكن أيضا أن نقوم باستبدال النشا بكمية من الكاسترد.

ونضيف ايضا الفانيليا وكميه من الكريم كراميل.

نحرك هذه المكونات جيدا ونضعها على النار وعندما نحصل على مزيج كريمي.

نقوم باضافته على الطبق الاولى في الصينية ولكن عندما تبرد تماما طريقة تحضير الطبقة الثالثة يجب أن نقوم باضافة الشيكولاته بودرة الكاكاو جميع المكونات الخاصة بمنطقة في الثالثة.

ونتركهم على النار وعندما يتم الغليان.

نقوم بتركها لكي تبرد تماما

أو نقوم بوضعها في الثلاجة.

ثم نبدا باضافة هذه الطبقة على باقي الطبقات الاخرى داخل الصينية نترك هذه المكونات لمدة خمس ساعات في الثلاجة.

اولا يجب أن نقوم بقلب هذا الوعاء أو الصينية

ثم نقوم بتقطيعها بالسكين.

و نبدأ بتقديمها في أطباق التقديم

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