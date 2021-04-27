رابط الاستعلام عن استمارة الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1442 هـ ، أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الدكتور عادل الركابي أن الوزارة تستعد لتدشين استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 1442هـ، من خلال الدخول على موقع الوزارة من أجل حصول المواطنين العراقيين على أجور الحماية الاجتماعية، بهدف مساعدة المواطنين وخاصة محدودي الدخل وكافة فئات المجتمع من العراقيين الذين يعانون من ظروف معيشية وحياتية صعبة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فقد اجتمع سيادته مع هيئة الحماية الاجتماعية، وصرح خلال هذا الاجتماع من الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بإطلاق استمارة الرعاية الاجتماعية 1442 هـ، لإعانة المواطنين على ظروفهم المعيشية الصعبة، موضحًا أنه سيتم إطلاق استمارة الرعاية الاجتماعية بالعراق في القريب العاجل.

رابط الاستعلام عن استمارة الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1442 هـ

يشمل الدعم المادي المُقدم من الوزارة فئة كبيرة من المواطنين العراقيين على أساس المساعدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهت الوزارة من وضع ضوابط التقديم للرعاية الاجتماعية حددت فئة معينة استفاد من هذا الدعم المادي.

المرأة العزباء التي تعدت سن 35 وليس لها دخل شهري ثابت.

الأرملة والمطلقة بحيث يكون مثبت في بطاقة الأحوال المدنية أو يوجد ما يثبت ذلك والمرأة المهجورة.

المرأة العاجزة وليس لها دخل.

زوجة المسجون أو المحكوم عليه.

كبار السن من الرجال والنساء غير المتزوجات.

زوجة المفقود في الحرب.

العاطلون عن العمل.

ذوو الإعاقات الخاصة مَن بلغت نسبة العجز عندهم 80 %.

الشاب الذي يدرس الاعدادية ومتزوج.

اليتيم الأقل من من 18 عامًا ولازال مستمرة في الدراسة.

المُعين المتفرغ الذي يرغب في إعانة المعاق، وقد يكون المُعاق واحد من أبنائه أو أقاربه.

الحالات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية

رابط تفعيل استمارة الرعاية الاجتماعية بالعراق 1442هـ

وقد أكدت الوزارة على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالاستمارة الالكترونية، تمهيدًا لصرف راتب الرعاية الاجتماعية مع بداية الموازنة الجديدة، وصرح الركابي أنه سيتم تفعيل استمارة الرعاية الاجتماعية في القريب العاجل على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن تكون الزيادة في رواتب المستفيدين حسب معايير معينة، حيث يتم صرفها في الشهر الخامس بأثر رجعي.

في حالة إعانة المرأة للأسرة تكون الزيادة حوالي 326 ألف.

وإذا كان الرجل رب الأسرة فتكون الزيادة 300 ألف.

ووضح سيادته أنه سيتم فتح مواعيد الاستمارة الالكترونية الخاصة بالرعاية الإجتماعية وفق مواعيد الدوام الرسمي بالعراق.