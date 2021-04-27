رئيس النقل البحرى السعودى ينفى تعرض أى من سفن الشركة للهجوم قبالة ينبع

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في البحر الأحمر قبالة ينبع، مضيفة أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركى المالكى، أن "الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك".
وأضاف العميد المالكى، أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التى تقف وراءها، مشددًا على أن الوزارة تنفذ الإجراءات الصارمة ضد أى محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.
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