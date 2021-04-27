الرئيس العراقى يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس العراقى، إن "أبناء شعبنا يستطيعون تجاوز هذه المحنة، ويُكللون جهود الكوادر الصحية بالنجاح من خلال الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية من الوباء وحماية المجتمع"، مثمناً دور وتضحيات الكوادر الصحية التى بذلتها على مدى الأشهر الماضية فى تحجيم آثار الوباء وحماية المواطنين، مشيراً إلى أهمية السعى لتذليل المصاعب التى يواجهونها وتوفير احتياجاتهم.

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