أول حادث عدوانى.. قطع بحرية إيرانية تستفز السفن الأمريكية فى الخليج

وحسبما نقلت "فرانس برس"، أوضح الأسطول الخامس فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن سفينة و3 زوارق هجومية سريعة إيرانية اقتربت من السفينتين الأمريكيتين اللتين كانتا تقومان بدوريات أمنية روتينية فى 2 أبريل الجارى.
وأشار البيان إلى أن المسافة التى اقتربت بها السفينة الإيرانية من السفينتين الأمريكيتين، وبلغت نحو 65 مترًا، كانت غير ضرورية، ما اضطر إحدى السفينتين للمناورة لتفادى الاصطدام وإطلاق خمس طلقات تحذيرية.
كما أظهر تسجيل مصور للبحرية الأمريكية، سفينة إيرانية تمر أمام سفينة أمريكية، ما دفعها للتحرك فجأة لتجنب الاصطدام، موضحًا أن الجنود الأمريكيين أرسلوا تحذيرات متعددة، لكن القطع البحرية الإيرانية واصلت مناوراتها رغم ذلك لنحو ثلاث ساعات.
يذكر أن عدة أحداث مماثلة وقعت فى مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجى خلال الأعوام الماضية، وكادت أن تؤدى إلى مواجهات عسكرية بين الطرفين.
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