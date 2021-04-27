مصرع قائد بالحرس الثورى الإيرانى فى حادث أمنى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "فارس"، أكدت العلاقات العامة والإعلام لفيلق "شهداء أذربيجان غربى" التابعة للحرس الثورى، أن قائد الكتيبة 310 التابعة للحرس الثورى فى مدينة اشنوية، الرائد وحيد زرافشان، لقى حتفه ظهر أمس الإثنين.
وأضاف فيلق "شهداء أذربيجان غربى"، أن زرافشان لقى حتفه "خلال أداء مهمته إثر حادث أمنى"، إلا أنه لم يوضح المزيد من التفاصيل حول الحادث.
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