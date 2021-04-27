نتائج الطلاب noorresults moe gov sa 1442 رابط نظام نور برقم الهوية إشعارات الفصل

ننشر رابط استعلام نتائج الطلاب noorresults moe gov sa 1442 نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، وذلك لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442، حيث أنهت المرحلة المتوسطة اختبارات الفصل الثاني النهائية، وتم الإعلان من جانب بعض المدارس عن الانتهاء من رصد درجات المتوسطة واعتماد النتائج بعد تدقيقها، ومن ثم نشر شهادات الطلاب عبر نظام نور لولي الأمر 1442، حيث يمكن الإطلاع على النتائج برقم الهوية من حساب الطالب أو من حساب نظام نور ولي الأمر المركزي، كما تم الإعلان أيضاً من جانب بعض المدارس الثانوية عن نشر نتائج الثانوي عبر نظام نور لنتائج الطلاب 1442، ومن يرغب في التعرف على موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

نتائج الطلاب noorresults moe gov sa 1442

حددت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء بتاريخ السادس عشر من شهر رمضان الجاري الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من شهر أبريل موعداً لإغلاق درجات المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

كما حددت موعد طباعة وتسليم نتائج الطلاب المرحلة المتوسطة إشعارات الفصل الثاني ليكون يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر أبريل 2021م، كما سيتم طباعة وتسليم النتائج لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في نفس الموعد السابق.

ومن المقرر أن يتم إغلاق الدرجات وتسليم نتائج الدور الثاني الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة حتى يوم الخميس بتاريخ 24 رمضان 1442هـ، وتتوالى المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في إصدار الشهادات للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، فمن يرغب في الإطلاع على النتائج، يمكنه ذلك من حسابه في نظام نور لولي الأمر 1442 أو الطالب.

خطوات استخراج نتائج الطلاب نظام نور 1442

يتم استخراج نتائج الطلاب من برنامج نظام نور لنتائج الطلاب noorresults من حساب نور لولي الأمر أو من الحساب الخاص بالطالب أو الطالبة، وذلك عن طريق الدخول إلى نظام نور الصفحة الرئيسية وتعبئة بيانات الدخول المطلوبة، ثم اتباع خطوات الإطلاع على نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية أو المتوسطة والثانوية الموضحة بالفيديو التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يتم البحث عن رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق من جانب كافة مستخدمي برنامج نور التعليمي سواء كانوا أولياء أمور أو طلاب وطالبات، ويجب العلم أن رابط موقع نور بالهوية فقط لم يتم تفعيله من جانب وزارة التعليم عام حتى الآن، ويمكنكم الحصول على رابط استعلام نتائج نظام نور من خلال الرابط التالي:

رابط دخول نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

ويجب العلم أنه يشترط لنجاح طالب بالمرحلة المتوسطة أن يحصل على النهاية الصغرى بنهاية العام الدراسي وهي 50 درجة من المجموع الكلي 100 درجة بمادتي الدين واللغة العربية، و40 درجة من المجموع الكلي 100 درجة في باقي المواد، إلى جانب تحقيق النسبة الشرطية وهي 20% بدرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني.

كما يشترط لنجاح الطلاب بالمرحلة الثانوية الحصول على النهاية الصغرى وهي 50 درجة من المجموع الكلي 100 درجة بكافة المواد الدراسية، إلى جانب حضور اختبار نهاية المستوى، ومن يغرب في استعلام نتائج الطلاب noorresults moe gov sa برقم الهوية من خلال اتباع الرابط المرفق لحين تفعيل رابط نظام نور بالهوية فقط من جانب وزارة التعليم عام.