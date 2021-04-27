بينهم سيدة.. 3 طلبات ترشح جديدة لانتخابات الرئاسة السورية

جدة - نرمين السيد - وبحسب المحكمة الدستورية، فأن المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية هم: جهاد صالح الشخير وأنيسة بشير حموش وسمير أحمد معلا. وكان رئيس مجلس الشعب السورى أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الإثنين 19 أبريل الجارى، ويستمر تقديم طلبات الترشح حتى يوم غد الأربعاء.

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