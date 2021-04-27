جون كيرى ينفى الاتهامات بكشفه عمليات إسرائيل ضد سوريا لـ إيران

جدة - نرمين السيد - نفى المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ، جون كيرى، أمس الإثنين، تسريبات تزعم أنه أبلغ وزير الخارجية الإيرانى بالعمليات الإسرائيلية السرية فى سوريا، وذلك أثناء عمله وزيرًا للخارجية فى عهد باراك أوباما.





ووفقًا لما نقله موقع "الحرة"، اليوم الثلاثاء، وصف كيرى تلك الادعاءات بأنها "خاطئة بشكل لا لبس فيه". وفى تسجيل صوتى مسرب حصلت عليه العديد من وسائل الإعلام، زعم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أن كيرى أبلغه بأن إسرائيل قصفت حوالى 200 هدف إيرانى فى سوريا. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أعرب ظريف عن صدمته من حديث كيرى. وفى تعقيب على التسريبات عبر شبكة "فوكس نيوز"، اعتبر الجمهوريون هذه التسريبات خيانة لإسرائيل الحليف الرئيسى للولايات المتحدة فى المنطقة، كما دعا البعض إلى استقالة كيرى من منصبه فى إدارة بايدن، واتهموه بالتواطؤ مع إيران لتقويض سلطة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأعلن كيرى أنه التقى ظريف فى مناسبتين على الأقل، خلال إدارة دونالد ترامب، الذى طالب بمحاكمته بتهمة التآمر.

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