طهران تنفى أى لقاءات مع مسؤولين أمريكيين فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وكات شائعات واسعة ترددت عن لقاء مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بمسؤولين إيرانيين فى بغداد. وفى تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، نفى خطيب زاده، هذه الأنباء بشكل قاطع، واصفًا إياها بـ"الأخبار الصفراء". وذكرت الوكالة الإيرانية أن بيرنز غادر بغداد قبل أيام، مؤكدًا أن وجوده فى بغداد لم يتزامن مع وجود أى مسؤول إيرانى.

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