موسكو تحذر: إجراءات أمريكا والناتو تزيد التهديد العسكرى فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال شويجو، اليوم الثلاثاء، إن "الإجراءات التى تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى فى المنطقة الأوروبية، من زيادة الاستعداد القتالى للقوات وتعزيز الوجود الأمامى، تزيد التهديد العسكرى".

وأضاف وزير الدفاع الروسى: "ردًا على تهديد الأنشطة العسكرية للناتو، اتخذنا الإجراءات المناسبة. كما تعلمون، أجرى فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات المناطق العسكرية الغربية والجنوبية".

كما شدد شويجو على أن روسيا تراقب عن كثب تحرك ونقل الناتو للقوات فى أوروبا.