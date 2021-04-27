رابط نور برقم الهوية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442

رابط نور برقم الهوية يتيح إليكم استعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط 1442 الفصل الثاني، حيث تستطيعون الآن بعد انتهاء فترة الاختبارات النهائية الحصول علي إشعار الدرجات الخاص بكم، والتمكن من طباعة شهادات الطلاب برقم الهوية 1442 بكل سهولة، ويمكنكم استخدام حساب ولي الأمر، أو من خلال رابط نظام نور برقم الهويه فقط للحصول علي الشهادة بعد إعلان النتائج الفصل الثاني للمراحل المختلفة.

رابط نور برقم الهوية للنتائج

أتاحت وزارة التعليم السعودية، خدمة الاستعلام عن الشهايد بكل سهولة عن طريق رابط موقع نظام نور للنتائج الفصل الثاني، ويتيح إليكم بكل سهولة كافة الدرجات الخاصة بكم للفصل الثاني، حيث أكدت الوزارة أنه بانتهاء اختبارات منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، لن يتم حصول الإداريين علي إجازة قبل تسليم الدرجات للوزارة عبر النظام الإلكتروني، ويمكنكم الاستعلام عن طريق الخطوات الموضحة إليكم الآن.

الاستعلام عن النتائج برقم الهوية يصبح سهلاً، ولكن باتباع التعليمات المتوفرة إليكم، والذي يوضح الأبعاد المختلفة للوصول إلي تقرير الطالب أو طالبة أياً كان، ونوفر لكم الرابط الآن للحصول علي الشهادة بكل سهولة.

نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442

يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن نتيجة الطلاب بكل سهولة في كافة المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وكل ما عليكم هو اتباع الآتي:

يقوم المستخدم بالدخول إلي الرابط الآتي، رابط موقع نور التعليمي.

يتم تسجيل البيانات الخاصة بولي أمر الطالب من خلال المربع الموضح.

كتابة رقم السجل المدني، وكتابة الرقم السري، وإدخال رمز التحقق.

الضغط علي دخول.

التفعيل للنتائج، من خلال الأيقونة الخاصة بها.

اختيار المرحلة والصف التابع له الطالب.

الضغط علي استخراج النتائج للطلاب.

يتم تحديد رابط للسجل المدني فقط عند تفعيله.

كتابة الرقم ورمز التحقق الظاهر، والحصول علي الشهادة.

كانت هذه نبذة سريعة عن كيفية الاستعلام عن النتائج عبر رابط نور برقم الهوية فقط الفصل الثاني، وإتاحة إمكانية للوصول إلي الشهادة بكل سهولة من خلال نتائج نظام نور بالسجل المدني 1442.