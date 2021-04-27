رسوم مكتب العمل 2021 للمؤسسات الصغيرة يجب على كل العاملين بالسعودية التعرف عليه جيداً وقراءة الأحكام والشروط المنظمة، حتى يعرف كل عامل حقه وما عليه من واجبات، والتعرف على نظام مكتب العمل الجديد في السعودية حيث تعمل الحكومة السعودية على رعاية الوافدين لأداء العمل، حيث تحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من العمالة الأجنبية الوافدة من كل دول العالم، وهو ما يقع على عاتق حكومة المملكة تجاه تلك العمالة وتأكيد دور المملكة وقدرتها على استيعاب الوافدين ومنحهم الوظائف وفرص العمل المناسبة، لا شك أن العمالة الوافدة إلى السعودية تزداد بشكل مستمر وذلك بسبب قلة فرص العمل في بلادهم، مما يجعلهم يبحثون عن العمل في بلاد اخري.

رسوم مكتب العمل 2021 للمؤسسات الصغيرة في المملكة

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية تطبيق خاص بالرسوم الجديدة الخاصة بالعمالة الوافدة إلي المملكة، تلك الرسوم تم الإعلان عنها من خلال مكتب العمل، وذلك بهدف تحديد الرسوم الجديدة للعمالة الوافدة، وتكون الرسوم كتالي:

تكون الرسوم الواجب تسديدها على العامل الوافد في المؤسسات الصغيرة حوالي 31.3 ريال سعودي في اليوم الواحد. تكون الرسوم الواجب تسديدها علي العامل الوافد في المؤسسات الصغيرة في الشهر حوالي 400 ريال سعودي. تكون الرسوم الواجب تسديدها على العامل الوافد في المؤسسات الصغيرة في السنة حوالي 4800 ريال سعودي. أعلن مكتب العمل بأنه في حالة ارتفاع أعداد العمالة الوافدة على أراضى المملكة فإن الرسوم ستكون 20 ريال سعودي في اليوم . وسوف تكون الرسوم في حالة ارتفاع العمالة بالشهر 600 ريال سعودي وفي السنة 7200 ريال سعودي. في حالة عدم زيادة عدد العمالة الوافدة، فإنه سوف يتم دفع 16.6 ريال سعودي باليوم و500 ريال سعودي بالشهرو6 آلاف ريال سعودي بشكل سنوي. تكون رسوم العامل الوافد سوف يقوم بدفع حوالي 26.6 ريال باليوم وفي الشهر حوالي 800 ريال وبالسنة 9600 ريال وذلك خلال عام2021.

خطوات الاستعلام عن رسوم رخصة العمل

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها في حالة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل في المملكة، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم المستعلم بالدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بالضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. علي المستعلم النقر علي زر إصدار، ثم اضغط علي أيقونة تسجيل دخول. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح كرقم الإقامة ورقم الحدود ورقم العامل. ادخل الرمز التأكيدي الموضح أمامك، ثم أنقر علي زر بحث. سوف يظهر لك كافة البيانات المستعلم عنها.

خدمات مكتب العمل

تسعى المملكة في تقديم الخدمات التى توفر الوقت والمجهود لكل من المواطنين والوافدين، وذلك عن طريق تبنى وزارة العمل تطبيق رؤية الحكومة السعودية في إلغاء جميع التعاملات الورقية وجعل كل الخدمات إلكترونية، ويعمل مكتب العمل أن يكون ضامنا لحقوق كل من صاحب العمل والعامل، كما إنها تقوم بتنظيم تعاقدات العمل بين الوافدين وأصحاب المؤسسات بعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية، كما يمكن التعرف علي طريقة الاستعلام عن مدفوعات مكتب العمل وكيفية استرجاعها من البنك الأهلي و بنك الراجحي.