امساكية رمضان 2021 بمدن الكويت كاملة للتعرف علي مواقيت الصلاة للمسلمين

امساكية رمضان 2021 الكويت بكافة المدن والمحافظات، يمكنكم التعرف عليها الآن ضمن مواقيت الصلاة للمسلمين متضمنة موعد أذان المغرب يومياً حتي نهاية الشهر، وكذلك وقت آذان الفجر حتي أخر يوم بالشهر، هذا بعد انتصاف الشهر المبارك، وتغير المواعيد يكون يومياً ببضعة دقائق، لهذا يجب عليكم الاحتفاظ بنسخة من جدول وقت الإمساك طوال الشهر، وستجدونه خلال إمساكية شهر رمضان في الكويت pdf المرفقة إليكم الآن.

امساكية رمضان ٢٠٢١ في الكويت

يمكنكم الآن بكل سهولة التعرف علي مواقيت الصلاة كاملة خلال الشهر المبارك، ويتوفر خلاله موعد أذان المغرب وكافة الصلوات حتي نهاية الشهر المبارك، ويساعدكم في تحديد وقت الإمساك والفطور يومياً، وكل عام وانتم بخير، نترككم مع جدول الإمساكية الآن.

تعرفنا علي مواقيت إمساك رمضان 1442 طوال الشهر، والتعرف علي مواعيد الأذان لكافة الصلوات، وندرج إليكم الآن بعضاً من الأدعية الرمضانية للدعاء بها في أوقات الإجابة.

أدعية شهر رمضان 1442

يمكنكم الاستعانة بمجموعة الأدعية التالية، والتي تدعون بها ضمن أجمل الأدعية المستجابة كالآتي:

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

تعرفنا بذلك علي مواقيت الصلاة طوال الشهر، وهذا منذ اليوم الأول الثلاثاء 13 من أبريل وحتي يوم الأربعاء 12 من مايو المقبل، ويمكنكم الاحتفاظ بجداول امساكية رمضان ٢٠٢١ الكويت كاملة.